Bursa Peruk Hırsızı Travestiyi Bu Görüntüler Yakalattı

Bursa'da, kuaför salonundan 60 bin lira değerinde kadınlar için hazırlanan peruk ve ham saç çalıp dizüstü bilgisayar alan hırsızın, "Su" takma isimli 22 yaşındaki Ümit K. olduğu ortaya çıktı. Yakalanan Ümit K.,'nin yaptığı hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir kadın kuaförüne geçtiğimiz salı günü sabahı giren kimliği belirsiz hırsız, 60 bin lira değerindeçeşitli renklerde kadın peruğu, bayanların kullandığı çeşitli saçlar ile bir adet dizüstü bilgisayar aldı. Hırsızlık olayı sabah işyerine gelen çalışanlar tarafından fark edildi. Şikayet üzerine inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve parmak izinden hırsızlık olayını "Su" takma isimli Ümit K.7nin yaptığını tesbit etti. Yakalanan şüpheli suçunu kabul edip çaldığı saçları ve bilgisayarı F.T. ve D.G.'ye sattığını söyledi. Polis, satılan saçları ve dizüstü bilisayarı alarak sahibine teslim etti.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Sorgulaması yapılan Ümit K., "hırsızlık" suçundan adilyeye çıkartıldı. .