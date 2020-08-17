BURSA Perseid meteor yağmurunu izlemek için Karacabey'de buluştular
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BURSA Perseid meteor yağmurunu izlemek için Karacabey'de buluştular

Perseid meteor yağmurunu izlemek için Karacabey'de buluştularBursa'nın Karacabey ilçesine farklı illerden gelen yaklaşık bin kişi, gökyüzü gözlemcilerinin merakla beklediği Perseid meteor yağmurunu izledi.

17.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:49

Perseid meteor yağmurunu izlemek için Karacabey'de buluştular

Bursa'nın Karacabey ilçesine farklı illerden gelen yaklaşık bin kişi, gökyüzü gözlemcilerinin merakla beklediği Perseid meteor yağmurunu izledi.

Geçen ay Neowise kuyruklu yıldızını görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu kez Perseid meteor yağmuru için etkinlik düzenledi. Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Tüydeş, Perseid meteor yağmurunu birlikte izlemek için vatandaşları Bursa'nın Karacabey ilçesindeki sahile davet etti. Urfa, Ankara, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, İstanbul, Kütahya gibi pek çok farklı il ve ilçeden yaklaşık bin kişi, ışık kirliliğinin az olduğu Karacabey sahiline geldi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Perseid meteor yağmuru ile birlikte gökyüzü gözlemlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, gece geç saatlere kadar sürdü. Gökyüzünün etkileyici görüntüsüne şahitlik eden vatandaşlar, keyifli vakit geçirdi. Bazı aileler de bebekleriyle birlikte görsel şölene eşlik etti.

Pandemi dönemiyle birlikte insanların tatil ve arayışlarının değişiklik göstermeye başladığını dile getiren doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 'Doğa ile ilgili konular daha çok ilgi çekmeye başladı. Bu etkinlik sandığımdan çok daha büyük bir katılımla gerçekleşti. 1 kilometrelik bir konvoy oluştu. Herkes maske ve mesafe kuralına uyarak geniş bir alana yayıldı. Karacabey sahilleri ormanıyla deniziyle olduğu gibi ışık kirliliğinden uzak oluşuyla da bir cazibe merkezi olma yolunda. Geçtiğimiz ay Neowise meter yağmurunu izlemiştik, ona da farklı zamanlarda toplamda bine yakın katılımcı gelmişti' dedi.

BURSA Perseid meteor yağmurunu izlemek için Karacabey'de buluştular

Kaynak: DHA

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