BURSA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI, GİRİŞLERDE KUYRUKLAR OLUŞTU
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BURSA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI, GİRİŞLERDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tam kapanma gününde açılan sebze ve meyve pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tam kapanma gününde açılan sebze ve meyve pazarlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Zabıta ekiplerince içeriye sınırlı sayıda alınınca, pazarların girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' uygulamasında, tarımsal ürünlerin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olunması kararı alındı. Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönünde bulunulan tespitler sonucu alınan bu karar sonrası, vatandaşlar da soluğu pazar yerlerinde aldı.

İnegöl ilçesinde kurulan 8 ayrı pazar yerinde yoğunluk yaşanırken, Zabıta ekipleri pazar içlerindeki yoğunluğu azaltmak için vatandaşları, peyder pey içeriye aldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle pazar yeri girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Pazarlardaki ürünler ise saatler içerisinde tükendi. İnegöl İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, pazar yerlerinde incelemelerde bulundu.

BURSA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI, GİRİŞLERDE KUYRUKLAR OLUŞTU
BURSA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI, GİRİŞLERDE KUYRUKLAR OLUŞTU
BURSA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI, GİRİŞLERDE KUYRUKLAR OLUŞTU
BURSA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI, GİRİŞLERDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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