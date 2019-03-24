Bursa Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Yanan otomobilin yakınında benzin bidonunun olduğu, kundaklama ihtimalinin olduğu yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan Sezai Ergün'e ait 35 KRR 31 plakalı otomobilin motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Bir anda yanmaya başlayan otomobili gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangına müdahele ederek kısa sürede söndürdü.

BENZİN BİDONU

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının ardından araçta inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, aracın yanında boşaltılmış benzin bidonu buldular. Kundaklama şüphesiyle çevrede inceleme yapan ekipler yangınla alakalı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA