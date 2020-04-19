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İçişleri Bakanlığı, Gürsu, Bursa, Ekonomi

Bursa ovasında çiftçiler hasat yaptı, meyvelerini ilaçladı

Bursa ovasında çiftçiler hasat yaptı, meyvelerini ilaçladı Sokağa çıkma yasağından muaf olan Gürsu ilçesinde 3 bin çiftçi, büyük şehirlerin hallerine götürülmek üzere maydanoz, tere, roka, marul ve dere otu hasadı yaparken, bazı çiftçiler de meyve ağaçlarını ilaçladı İçişleri Bakanlığı'nın...

19.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:04
Bursa ovasında çiftçiler hasat yaptı, meyvelerini ilaçladı

Bursa ovasında çiftçiler hasat yaptı, meyvelerini ilaçladı

Sokağa çıkma yasağından muaf olan Gürsu ilçesinde 3 bin çiftçi, büyük şehirlerin hallerine götürülmek üzere maydanoz, tere, roka, marul ve dere otu hasadı yaparken, bazı çiftçiler de meyve ağaçlarını ilaçladı

BURSA - İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Bursalı çiftçiler, Gürsu ovasında sebze hasadı yaptı ve meyve ağaçlarını ilaçladı.

Türkiye'nin en verimli ovalarından Gürsu ovasında çiftçiler tere, roka, maydanoz, marul ve dere otu gibi yeşillikleri hasat edebilmek için ot temizliği yaptı. Kadın çiftçilerin yaptığı çalışma esnasında jandarma görevlileri de sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda kendilerini uyardı. Traktörleriyle bahçelerine gelen erkek çiftçiler ise armut, şeftali, elma gibi meyve ağaçlarını ilaçladı.

Gürsu ilçesinde kayıtlı 3 bin çiftçinin Pazartesi günü açılacak hallere yeşillik götürmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Gürsu Cambazlar Köyü Muhtarı Hasan Efe, "Türkiye genelinde 31 ilde sokağa çıkma yasağı var. Biz çiftçiler olarak yasağa uyuyoruz fakat, bugün yeşilliklerin otlardan temizliği ve meyve ilaçlaması gibi faaliyetler için evlerimizden çıkarak tarlaya geldik. Gördüğünüz gibi yarın biçilecek olan yeşillikleri yabani otlardan arındırıyoruz. Aynı zamanda roka, maydanoz, dere otu, marul gibi sebzelerimiz var. Bunların da sulamasını yapılıyor. Şu anda haller kapalı olduğu için bugün gelip temizlik işlemlerini yaptık, tarlamızdaki ürünleri toplayıp Pazartesi sabah hale götüreceğiz. Sosyal mesafemizi koruyarak tarla işlerinin yanı sıra ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bize bu mahsullerimizi toplama fırsatı verdikleri için yetkililerin hepsine teşekkür ediyoruz. Meyve olarak bizim tarlalarımızda daha çok armut var ancak aynı zamanda şeftali ayva gibi meyvelerde var. Armutlar şu anda çiçek açtığı için ilaçlanması gerekiyor. Bize fırsat vererek ilaçlama fırsatı veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan Bursa'da 6 bin 300 polis ve İmralı adası haricinde 3 bin jandarma görevlisi de şehrin güvenliği ve sokağa çıkma kısıtlamasını denetlemek için 24 saat görev yapıyor.

Bursa ovasında çiftçiler hasat yaptı, meyvelerini ilaçladı

Kaynak: İHA

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