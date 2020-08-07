Bursa Ovası'nın mahsulleri, "Çiftçi Pazarı"nda satılacak Bursa Ovası'nda üretim yapan çiftçilerin mahsulleri, 6 Eylül'de kurulacak "Çiftçi Pazarı"nda doğrudan vatandaşla buluşturulacak.

Bursa Ovası'nda üretim yapan çiftçilerin mahsulleri, 6 Eylül'de kurulacak "Çiftçi Pazarı"nda doğrudan vatandaşla buluşturulacak.

Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba semtindeki "Pazarpark"ta kurulacak "Çiftçi Pazarı"nda, 17 ilçede yetiştirilen meyve ve sebzeler, doğrudan tüketiciye sunulacak.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Osmangazi Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilecek kimlik kartı sahibi çiftçiler, "Çiftçi Pazarı"nda ürünlerini satabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

Dündar, "Kentin 17 ilçesinden ürünlerini getiren çiftçiler, tüketiciyle buluşacak. Taze ve sağlıklı ürünlerin yer alacağı pazar, 6 Eylül'de hizmete başlayacak. Çiftçiler, 20 Ağustos'a kadar Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat edebilir." ifadesini kullandı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de "Üreticinin ürününü doğrudan satacağı, tüketicinin de ürünü doğrudan alacağı bir ortamı şehre kazandıracağız. Çiftçi Pazarı, Bursa için bir prestij kaynağı olacak ve kente değer katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA