BURSA OTOMOTİVİN YOLCULUĞU BU MÜZEDE

Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi, Bursa'da 2008'den beri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzede, Anadolu'da tarih boyunca ortaya çıkmış olan araba kültürü ve motorsuz araçlardan otomotiv sanayisine uzanan yolculuk aktarılıyor.

Tofaş tarafından restore edilerek 2002 yılından bu yana tarih ve otomotiv meraklılarına kapılarını açan Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ile Tofaş Sanat Galerisi, araba ve tarih hayranlarını ağırlamaya devam ediyor. Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi'nde yer alan ve 2018 yılında 70 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan, çocukların aileleriyle birlikte gezebileceği Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde, otomotiv sanayisinin gelişimi, bir tümülüsten yola çıkılarak aktarılıyor. Müzede, 2 bin 600 yıl önce yapılan bir arabanın, Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorsuz araçlar ve 50'nci yılını geride bırakan Tofaş tarafından üretilen modeller sergileniyor.

2 BİN 600 YIL ÖNCESİNDEN YOLCULUK

Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu, Müzemizde 2 bin 600 yıl öncesinden bu güne ulaşımın nasıl değiştiğini, arabalardan otomobillere nasıl bir sanayi yolculuğunun yaşandığını ve bunun aslında insanların, toplumların hayatını nasıl etkilediğini canlandırıyoruz. Müze eski bir ipek fabrikasıdır. 15. yüzyıldan kalan bir sanat galerisi ve hamamı restore ederek kurduk. Müzemizin ilk fikri aslında Bursa'nın arabacılık sanayisinde çok eski olmasından yola çıkıyor. Milattan önce 600 yılına ait Bursa yakınlarında içerisinde araç olan bir tümülüs bulunuyor. Bu nedenle de buradan da bir müze fikri doğuyor. Eski dönemde bir zanaat olan otomotivin aslında bugün de Bursa'da hatta Türkiye için önemli bir alan olduğunu görüyoruz dedi.

BU KONSEPTE TEK MÜZE

Bugün otomobil üretiminin çok önemli bir bölümünün Bursa'da gerçekleştirildiğini kaydeden Çolakoğlu, Müzemizde Bursa ve çevresinde farklı yerlerde bulunan Anadolu arabaları, saraçhane, araç tamirhaneleri ve otomotiv sanayi oluşumunun hikayesi anlatılıyor. Bu anlatılırken teknolojinin nasıl geliştiği, nasıl yüzyıllardan diğerine aktarıldığı bunun bir birikim ve girişim işi olduğuna da vurgu yapıyoruz. Sanat galerisi sergisinde de farklı koleksiyonlar sergiliyoruz. Müzemiz yapısı itibarı ile Türkiye'de Anadolu arabalarından bugünkü otomobillere kadar gelen yolculuğu anlatan otantik ve tek müzedir. Dolayısıyla hem Bursa'dan hem de farklı şehirlerden ziyaretçilerimizi bekliyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA