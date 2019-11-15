Bursa 'otomotiv sektörünü çok güçlü görüyorum'

15.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:19

'Otomotiv sektörünü çok güçlü görüyorum'

Dünya otomotiv sektörünün değişim içinde olduğunu belirten Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, Otomotiv sektörünü çok güçlü görüyorum. Hem teknolojik anlamda hem de malzeme anlamında sektör değişiyor dedi.

Küçükoğlu Holding tarafından 2025 yılı hedefleri için 'Tedarikçi Toplantısı' gerçekleştirildi. 5 yıllık stratejilerini hazırlayan holding yönetimi, tedarikçileri ile stratejilerini açıklamak için bir araya geldi. Türkiye çapında tedarikçilerin katıldığı toplantıda, otomotiv sektörünün dönüşümü ve gelişimi ile ilgili bilgiler verildi. Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Küçükoğlu, Toplantıyı yapmaktaki amacımız, 2025 yılı tüm stratejilerimizi oluşturduk. Bu stratejilerimize giderken tüm yan sanayilerimizle bize destek olan firmalarla tedarikçilerle birlikte ilerlemek durumundayız. 2025 yılında biz grup olarak 400 milyon euro ciro hedefliyoruz. Bunu sadece Türkiye'de değil aynı zamanda yurt dışındaki üretim tesislerimizle birlikte yapmayı planlıyoruz. Bir taraftan da ihracatımızı ciddi anlamda artırıyoruz. Bugün stratejik yol haritamızı ve bu yolda nasıl ilerleyeceğimizi, hangi stratejilerle ilerleyeceğimizi tüm tedarikçilerimize anlatma fırsatı bulabileceğimiz önemli bir gün diye konuştu.

'DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEYİZ'

Grup olarak yüzde 55'lik ihracat oranları olduğunun altını çizen Küçüoğlu, bunu yüzde 70- 80 oranına kadar artırmayı düşündüklerini söyledi. 'Turquality' programından tüm şirketler olarak yararlandıklarını; fuarlara, yurt dışındaki organizasyonlara katılma imkanı bulduklarını anlatan Küçükoğlu, Bu şekilde çok daha fazla şekilde ihracatımızı artırmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu yaklaşık 25 ülkeye çıkarma gibi düşüncemiz var. Stratejik marketlerimizi belirledik. Bu ülkelere daha da yoğunlaşıyor olacağız. Bu ülkeler arasında Hindistan, Çin, Batı Avrupa'nın farklı ülkeleri var. Hindistan ve Çin pazarına biraz daha odaklanmayı düşünüyoruz; çünkü oralarda ciddi bir üretim var. Bizim oralarda yakaladığımız herhangi bir ihracat şansı, cirolarımızı artırmaya vesile olacaktır dedi.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçükoğlu, Otomotiv sektörünü çok güçlü görüyorum. Otomotiv sektörü aynı zamanda değişim içinde. Hem teknolojik anlamda hem de malzeme anlamında sektör çok değişiyor. Biz de ciddi değişimin eşiğindeyiz. Tam bir dönüm noktasındayız. 2025 yılından sonra çok daha fazla otonom araçları görebileceğimiz, dizel teknolojinin artık tamamen azalacağı, önümüzdeki 10 yılın hibrit yılı olacağını ve ondan sonra tamamen elektrikli araçlara geçebileceğimiz bir dünya olacak. Biz grup olarak adapte olduk. İstiyoruz ki tüm tedarikçilerimiz de aynı şekilde adapte olsun diye konuştu.

Kaynak: DHA