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Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin dış ticarette uzmanlaşması hedefiyle başlatılan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesi kapsamında ilk yurt dışı faaliyet Polonya'da gerçekleştirildi.

16.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:53
Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı

(BTSO) tarafından, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin dış ticarette uzmanlaşması hedefiyle başlatılan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesi kapsamında ilk yurt dışı faaliyet 'da gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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