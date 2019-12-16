Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı

16.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:53

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin dış ticarette uzmanlaşması hedefiyle başlatılan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesi kapsamında ilk yurt dışı faaliyet Polonya'da gerçekleştirildi.