BURSA OTOMOBİLİYLE GELİP, SOKAK KÖPEKLERİNE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN, ARANIYOR
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Polis, Güncel

BURSA OTOMOBİLİYLE GELİP, SOKAK KÖPEKLERİNE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN, ARANIYOR

BURSA'da, otomobiliyle Doburca Mahallesi'ne gelen ve buradaki sokak köpeklerine ateş açıp, 1'inin ölümüne 2'sinin de yaralnmasına yol açan saldırgan kaçtı.

07.04.2020 08:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:33
BURSA OTOMOBİLİYLE GELİP, SOKAK KÖPEKLERİNE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN, ARANIYOR

BURSA'da, otomobiliyle Doburca Mahallesi'ne gelen ve buradaki sokak köpeklerine ateş açıp, 1'inin ölümüne 2'sinin de yaralnmasına yol açan saldırgan kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, mahalleli Ömer Faruk Karaalp saldırgana tepki göstererek, "Bu olay bizi derinden etkiledi. Bu canı sen mi verdin de sen alıyorsun?" dedi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Kaya Sokak'a 16 AGF 659 plakalı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, kulağı küpeli sokak köpeklerine birden ateş açmaya başladı. Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği, başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı. Yaralanan köpekler acıyla ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Bu sırada silah seslerini duyan Ömer Faruk Karaalp, sokağa çıktığında bir köpeği kanlar içinde yerde, diğer ikisinin de yaralanarak ormana kaçtığını gördü. Yerde yatan köpeğin öldüğünü fark eden Karaalp, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.

'BU CANI SEN Mİ VERDİN DE SEN ALIYORSUN?'

Köpeklerin vurulmasının ardından çok üzüldüklerini belirten mahalle sakinlerinden Ömer Faruk Karaalp, "Ben o sırada evdeydim. Bir kaç el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Daha sonra güvenlik kameralarında izlediğimizde bir kişi aracıyla önce köpekleri kovalıyor, daha sonra geldiğinde silahıyla ateş ederek bir köpeği öldürüyor, diğer ikisini de yaralıyor. Köpekler mahallenin köpekleriydi, buradaki herkes onları beslerdi. Bu olay bizi derinden etkiledi. Köpeğin öldüğünü görünce kahrolduk. İnsan neden böyle bir zalimlik yapar. Bu canı sen mi verdin de sen alıyorsun? Şüphelilerin bulunmasını istiyoruz. Polis ekipleri araştırmaya başladı" dedi.

BURSA OTOMOBİLİYLE GELİP, SOKAK KÖPEKLERİNE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN, ARANIYOR

Kaynak: DHA

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BURSA OTOMOBİLİYLE GELİP, SOKAK KÖPEKLERİNE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN, ARANIYOR
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