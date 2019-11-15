Bursa otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktı
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Bursa otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktı

Otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktıBursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin tavanıyla döşemenin arasına gizlenmiş 5 bin 100 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

15.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:31

Otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktı

'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin tavanıyla döşemenin arasına gizlenmiş 5 bin 100 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.Ş.T., T.H. ve U.K.'yi takibe aldı. 3 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada, tavan ile döşemenin arasına gizlenmiş 5 bin 100 ecstasy hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bursa otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktı
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