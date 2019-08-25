BURSA Otomobilin çarptığı Yiğit Efe yaralandı

25.08.2019 00:05

Otomobilin çarptığı Yiğit Efe yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta bisiklet binen 4 yaşındaki Yiğit Efe Alan, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün Mesudiye mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Cihan yönetimindeki 48 BR 990 plakalı otomobil, sokakta bisikletiyle oyun oynayan Yiğit Efe Alan'a (4) çarptı. Küçük Yiğit'in ailesi kaza sonrası büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA