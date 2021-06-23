BURSA OTOMOBİLDEN KAÇAN KURBANLIK KEÇİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ
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BURSA OTOMOBİLDEN KAÇAN KURBANLIK KEÇİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da sahibinin koyduğu otomobilden kaçan kurbanlık keçi, trafiği tehlikeye düşürdü.

BURSA'da sahibinin koyduğu otomobilden kaçan kurbanlık keçi, trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 5 kilometre araçlara çarparak kaçan keçi, girdiği cep telefonu tamircisinde yakalandı.

İnegöl'de bir kişi, kurbanlık aldığı keçiyi eve götürmek için otomobilinin arka koltuğuna koydu. Keçi, Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde sahibinin otomobilin kapısını açmasıyla birlikte kaçtı. Sahibi bir süre peşinden koşsa da keçiyi yakalayamadı. Trafikteki araçların arasından kaçan keçi, 5 araçta da hafif hasara neden oldu. Seyir halindeki araçların önüne atlayan keçi, trafiği de alt üst etti, tehlikeye düşürdü. Daha sonra keçi bir cep telefonu tamircisine girdi. Burada iş yeri sahibi Adem Çelik tarafından güçlükle yakalanan keçi, İnegöl Belediyesi'ne götürüldü ve haber verilen sahibi tarafından teslim alındı.

Keçiyi yakalayan Adem Çelik, araçlara çarpa çarpa geliyordu. Sonra geldi dükkana girdi. Zorla çıkardım dükkandan. Sonra belediyeye teslim ettik" dedi.

BURSA OTOMOBİLDEN KAÇAN KURBANLIK KEÇİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ
BURSA OTOMOBİLDEN KAÇAN KURBANLIK KEÇİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ
BURSA OTOMOBİLDEN KAÇAN KURBANLIK KEÇİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ
BURSA OTOMOBİLDEN KAÇAN KURBANLIK KEÇİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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