BURSA-Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA-Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı

Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktıBURSA'da, dün hareket halindeki otomobilde vurulan Hayrullah Çalışmaz'ın (54), yanındaki arkadaşı Fikret Fidan (53) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

03.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:04

Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı

BURSA'da, dün hareket halindeki otomobilde vurulan Hayrullah Çalışmaz'ın (54), yanındaki arkadaşı Fikret Fidan (53) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Fidan'ın ifadesinde, Hayrullah Çalışmaz'ı yanında çalışan Suzan A. ile tanıştırmak için otomobille yola çıktıklarını, ancak telefonla aradıkları kadının evde olmadığını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve tabancayla ateş ederek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bursa- İzmir Otoyolu Dereçavuş mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Çalışmaz, yönetimindeki otomobilde yanında bulunan kişiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki kişi silahını çekip Çalışmaz'ı tabancayla karnından vurdu. Çalışmaz yaralı halde sürmeye devam ettiği otomobille yol kenarındaki dinlenme tesisine geldi. Çalışmaz araçtan inerken, şüpheli ise ön yolcu koltuğundan sürücü koltuğuna geçerek bölgeden uzaklaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hayrullah Çalışmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayrullah Çalışmaz'ın en son telefonda Suriye uyruklu Suzan A. isimli kadınla görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Suzan A.'yı gözaltına aldı. Suzan A. emniyetteki ifadesinde "Patronum Fikret Fidan, Hayrullah Çalışmaz'ın telefonundan aradı. Hayrullah ile telefonda ara ara konuşurduk, ama hiç tanışmadık. Hayrullah'ın telefonu ile arayan Fikret ile yaptığım son görüşmede bana, 'Telefonu kapat, çünkü biri vuruldu' diyerek telefonu kapattıö dedi.

EVİNDE YAKALANDI

Suzan A.'nın ifadesi doğrultusunda 'yağma ve tehdit' suçlarından emniyette 14 suç kaydı olduğu tespit edilen esnaf Fikret Fidan, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Fidan, emniyete götürüldü.

'SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'

Fikret Fidan emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Çalışmaz'ı yanında çalıştığı kadınla tanıştırmak istediğini belirten Fidan, ancak randevu iptal olunca aralarında tartışma çıktığını ve tabancayla vurarak öldürdüğünü belirtti. Fidan, ifadesine şunları söyledi:

"Hayrullah'ı yanımda çalışan Suzan A. ile tanıştıracaktım. Bunun için Hayrullah beni otomobili ile aldı. Hayrullah'ın telefonundan Suzan'ı aradım, fakat evde olmadığını söyledi. Hayrullah bu duruma sinirlendi. Hayrullah, 'benimle oyun mu oynuyorsunuz' diye sorunca, aramızda tartışma çıktı. Hayrullah otomobille dinlenme tesisine girerken, sinirlerime hakim olamadım ve yanımda bulunan tabanca ile bir el ateş ettim. Hayrullah otomobili durdurup, aşağı indi ve yere yığıldı. Ben de bu durumu görünce korkup, otomobilin sürücü koltuğuna geçtim. Benim yaptığım fark edilmesin diye otomobili evimden çok uzak bir yere bırakıp, kaçtım. Tabancayı pazartesi günü 3 bin 200 TL karşılığında Nesip A.'dan aldım. Olaydan sonra tabancayı Nesip A.'ya teslim ettim ve evime gittim. Çok zaman geçmeden ise gözaltına alındım. Suçumu kabul ediyorum."

CİNAYETTE KULLANILAN TABANCAYA EL KONULDU

Fikret Fidan'ın silahı aldığını belirttiği Nesip A. (42) da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından 3 kaydı bulunan Nesip A.'nın evinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan tabanca bulunarak, el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

BURSA-Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Demet Akbağ Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: BURSA-Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:05:02. #1.14#
title