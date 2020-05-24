BURSA Otomobil takla attı: 2 yaralı
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BURSA Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralıBursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

24.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:28

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ankara'dan memleketleri İzmir'e gitmek için yola çıkan Zeki Kılıç (79) yönetimindeki 35 JA 4505 plakalı otomobil, Bursa'nın İnegöl ilçesine geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Ters dönen otomobil, 10 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Zeki ve Mihriban Kılıç (75) çifti, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı çift, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeki Kılıç'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Mihriban Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BURSA Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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