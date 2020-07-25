BURSA Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
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BURSA Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu, otomobildeki bir kişi yaralandı.

25.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:20

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu, otomobildeki bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 14.30'da İnegöl ilçesi Ortaköy kavşağında meydana geldi. Murat D. 'nün sürücüsü olduğu 42 Y 4839 plakalı traktör çevre yolundan Ortaköy'e doğru dönerken, Ortaköy tarafından gelen Mazlum Sağlam'ın (40) kullandığı 16 PV 433 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hasar gören otomobildeki Serpil Sağlam(38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı Serpil Sağlam'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

BURSA Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

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