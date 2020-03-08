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BURSA Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

08.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 08:30
BURSA Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile Halil Türk (20) yönetimindeki 16 KDM 43 plakalı motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü Türk ile arkasında oturan arkadaşı Emirhan Küçük (18) yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Türk, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Emirhan Küçük'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

BURSA Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BURSA Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

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