Bursa Otomobil Fiyatına Mezar Taşı

Otomobil fiyatına mezar taşı

Mezarı korumak ve güzelleştirmek için mermerden ya da granitten yapılan mezar taşlarının fiyatları bin liradan 30 bin liraya kadar değişiyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar genellikle gösterişli ve lüks mezar taşlarını tercih ediyor.

Yakınlarını kaybedenlerin mezar yerini estetik olarak güzelleştirmek ve mezarı korumak için tercih ettiği mermer ve granit mezar taşlarının fiyatları dudak uçuklattı. Bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkan modellerin yapım süresi 3-4 saatten 3 aya kadar değişebiliyor. Son zamanlarda yaygınlaşan aile mezarlarının yapımı ise 80 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle el işleme yapılan detaylı motiflere sahip modellerin yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. 20 yıldan beri ailecek mermer sektöründe çalıştıklarını belirten Sıddık Özen(26), 'İşimiz sadece mezar yapmak. Bu sektöre girmeden önce yapılan mezarları gördük ve biraz daha değişik biraz daha tarz mezarlar üretmek istedik. Bunun için halen elimizden gelen gayreti sağlıyoruz. Müşterilerimiz memnun ve onların memnuniyeti bizi bu işe daha çok bağlıyor, işimizi daha çok severek yapıyoruz. Genelde mezarları biz tasarlıyoruz ama bazen müşterilerimizin tasarımlarını da mezar haline getiriyoruzö dedi.

ÖLMEYEN BİR SEKTÖR

Herkesin bütçesi ve istediğine göre mezar taşlarının olduğunu belirten Özen, 'Mezar fiyatları bin liradan başlıyor, 5 bin, 15 bin ve 20-30 bin liraya kadar çıkabiliyor. Standartların dışında çok lüks istenilen, sipariş üzerine 3-4 ay işçilikle yapılan mezarların fiyatı 60 bin liraya hatta daha üstüne bile çıkabilir. Aile mezarlarında ise lüks mezarlar tercih edilirse 70-80 bin lira gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Ne kadar detay olursa fiyat o kadar yükselir. Bu her sektörde böyledir. Örneğin bir araç alıyorsunuz, çok lüks bir aracın fiyatı da çok oluyor. Bizim sektörümüzde kışın pek iş olmaz. Havaların güzel olduğu aylarda ise oldukça yoğun çalışıyoruz. Çok şükür kendi geçimimizi sağlıyoruz. Yurt dışından gelen müşteriler bizim vatandaşlarımıza nazaran daha gösterişli mezarlar tercih ediyorlar. Yılda bir kere gelip gördükleri için güzel bir mezar olmasını istiyorlarö dedi.

Kaynak: DHA