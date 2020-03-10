BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedaviBURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bacakları kırılan köpek, İnegöl'e getirilerek tedaviye alındı.
10.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:58
Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bacakları kırılan köpek, İnegöl'e getirilerek tedaviye alındı.
Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeğinin arka 2 bacağı kırıldı. Köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından 2 saat süren ameliyata alınan yaralı köpek, başarılı geçen operasyondan sonra müşahede altına alındı.
Kaynak: DHA
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