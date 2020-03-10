BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
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İnegöl, Gemlik, Güncel

BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi

Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedaviBURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bacakları kırılan köpek, İnegöl'e getirilerek tedaviye alındı.

10.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:58
BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi

Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bacakları kırılan köpek, İnegöl'e getirilerek tedaviye alındı.

Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeğinin arka 2 bacağı kırıldı. Köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından 2 saat süren ameliyata alınan yaralı köpek, başarılı geçen operasyondan sonra müşahede altına alındı.

BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi

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