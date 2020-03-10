BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedaviBURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bacakları kırılan köpek, İnegöl'e getirilerek tedaviye alındı.

Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bacakları kırılan köpek, İnegöl'e getirilerek tedaviye alındı.

Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeğinin arka 2 bacağı kırıldı. Köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından 2 saat süren ameliyata alınan yaralı köpek, başarılı geçen operasyondan sonra müşahede altına alındı.

Kaynak: DHA