BURSA Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
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BURSA Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Otomobil bagajında tehlikeli yolculukBursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin bagajına oturarak yolculuk eden 3 çocuk, hem kendilerini hem de çevredekileri tehlikeye soktu.

31.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:18

Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin bagajına oturarak yolculuk eden 3 çocuk, hem kendilerini hem de çevredekileri tehlikeye soktu.

İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi 1. Zambak Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuk, motosiklet sürücüsünün amatör kamerasına yansıdı. Kapağı açık haldeki otomobilin bagajına oturan 3 çocuğun seyahat ettiği görüldü. Çocukların rahat tavırları ve otomobil seyir halindeyken yaptığı hareketler dikkat çekti. Sürücü ile çocukların trafiği tehlikeye düşürmesi tepki topladı.

BURSA Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Kaynak: DHA

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