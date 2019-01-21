Bursa Otomobil Altında Kalan Kediye Esnaf Sahip Çıktı

Otomobil altında kalan kediye esnaf sahip çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin ezdiği kediye esnaf sahip çıktı. Yaralı kedi, ilçedeki veterinerlere ulaşılamaması üzerine, belediye ekipleri tarafından Bursa'ya sevk edildi.

Kılıçaslan Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yola çıkan kediyi ezerek kaçtı. Yaralı kediye çevredeki esnaf sahip çıktı. Kediyi karton kutuya koyan ilçe esnafı, zatıba ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, ilçedeki üç veterinerin de işyerlerinin kapalı olması üzerine, durumu ağır olan kediyi Bursa'daki Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaralı kedinin tedavisine burada başlandı.

Kaynak: DHA