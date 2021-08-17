Bursa Otokros Kupası, hafta sonu Orhangazi'de koşulacak
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Bursa Otokros Kupası, hafta sonu Orhangazi'de koşulacak

Bursa Otokros Kupası, hafta sonu Orhangazi'de koşulacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek 2021 Bursa Otokros Kupası, 22 Ağustos Pazar günü Orhangazi'de koşulacak.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek 2021 Bursa Otokros Kupası, 22 Ağustos Pazar günü Orhangazi'de koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek olan organizasyon, İznik Gölü kenarında yer alan Gölkenarı Spor Tesisleri otokros parkurunda tekli çıkış formatında gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 22 Ağustos Pazar günü sabah 7.00-8.30 saatleri arasında yapılacak idari ve teknik kontrol ile başlayacak.

2021 Bursa Otokros Kupası, 3 yarış olarak koşulduktan sonra saat 18.15'deki ödül töreni ile son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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