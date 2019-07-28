BURSA OTO YIKAMACI KIZ KARDEŞLER, ERKEKLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

Bursa'da uzun yıllar otomobil sektöründe çalıştıktan sonra kendi işlerinin patronu olmak isteyen Gülden (41) ve Gülgün Menevşe (38) kardeşler, oto yıkama iş yeri açtı. Menevşe kardeşlere ilk kez gelen müşteriler, şaşkınlık yaşasa da araçlarına kadın elinin değmesinden memnun kalıyor.

Bursa'da biri 20 diğeri 19 yıl özel sektörde satış ve pazarlama danışmanı olarak çalışan Gülden ve Gülgün Menevşe kardeşler, kendi işlerinin patronu olmak için yaklaşık 8 ay önce merkez Nilüfer ilçesinde oto yıkama dükkanı açtı. İlk başlarda müşterilerinin şaşkın bakışlarına maruz kalan Menevşe kardeşlerin titiz çalışması, onların memnun ayrılmasını sağladı.

Oto yıkama işine girme kararını aniden aldıklarını belirten Gülden Menevşe, Daha önce kardeşimle birlikte satış pazarlama sektöründeydik. Bu işe girmeye bir günde karar verdik. Otomobil sektöründeydik ve sürekli otomobil kullanıyorduk. Otomobillerimizi oto yıkamacılara veriyorduk. Ancak istediğimiz gibi temizlenmiyordu. Bunları gördükten sonra bu sektöre girip buharlı temizlik yapalım dedik ve 8 ay önce burayı açtık dedi.

'BU İŞTE İDDİALIYIZ'

Aracın iç temizliğinde kimyasal kullanmadıklarını ifade eden Gülden Menevşe, Araç içlerini buharla temizliyoruz. Buharla yapmamızın nedeni de araç içindeki bütün bakterileri ve mikropları kırıyor. Yani araçları dezenfekte ederek temizliyoruz. Bunu da piyasadaki fiyatların biraz üzerinde yapıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun. Piyasada fiyat konusunda çeşitli rakamlar var. Bunları baz alan müşteriler gelmemezlik yapabiliyor. Ama aracının temizliğine önem veren insanlar bizden vazgeçemiyor. Çünkü biz gerçekten araçlara imzamızı atıyoruz. Bu konuda iddialıyız diye konuştu.

'OTO YIKAMA, TİTİZLİK VE GÜCE DAYALI'

Oto yıkamanın sadece erkek mesleği olmadığını söyleyen Gülden Menevşe, Bu bir erkek mesleği değil aslında. Alışılagelmiş bir fikir olduğu için ve biraz da kadınların arka planlara itildiği için erkek hegemonyası olmuş. Ama bu meslekte güç de önemli. Burada yaptığımız iş titizlik ve güce dayalı. İşimizi de seviyoruz. İlk başlarda kadın olduğumuz için kuşkuyla yaklaşan müşterilerimiz oldu. Ama bu algıyı kırdık. İşimizi severek yaptığımız için de müşteriler memnun ayrılıyor diye konuştu.

Kaynak: DHA