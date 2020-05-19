Bursa Osmangazi Belediyesinden unutulmayacak 19 Mayıs klibi Bursa Osmangazi Belediyesinden unutulmayacak 19 Mayıs klibi Bursa'nın muhteşem mekanları müzikle buluştu Bursa Osmangazi Belediyesi, uzun yıllar unutulmayacak çok özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı videosu hazırladı.

Bursa Osmangazi Belediyesinden unutulmayacak 19 Mayıs klibi

Bursa'nın muhteşem mekanları müzikle buluştu

BURSA - Bursa Osmangazi Belediyesi, uzun yıllar unutulmayacak çok özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı videosu hazırladı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen müzik dehası olarak kabul edilen piyanist Arya Su Gülenç'in parmaklarından dökülen melodilere Osmangazi'nin muhteşem tarihi güzellikleri ev sahipliği yaptı.

Projeyi hazırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yetenekli güzel kızımızın parmaklarına Osmangazi'mizin muhteşem tarihi güzellikleri ev sahipliği yaptı. Dün, bugün ve yarın aynı kararlılıkla gençliğimizin yanındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

6 yaşında piyano çalmaya başlayan ve dünyanın birçok önemli şehrinde konserler veren Arya Su Gülenç, Crescendo Uluslararası Müzik Festivali'nde büyük ödülü aldı. Ödülünü New York'ta bulunan, dünyanın en prestijli salonlarından Carnegie Hall'de alan Gülenç, kısa bir konser de verdi. Arya Su, Genç Yetenekler projesindeki üstün yetenekli sanatçılar arasında.

Kaynak: İHA