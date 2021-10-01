Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve KAİ Dernekler Federasyonu Başkanı İrfan Koç, Valimiz Hüseyin Öner'i ziyaret etti (01.10.2021) - Haberler
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Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve KAİ Dernekler Federasyonu Başkanı İrfan Koç, Valimiz Hüseyin Öner'i ziyaret etti (01.10.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve KAİ Dernekler Federasyonu Başkanı İrfan Koç, Valimiz Hüseyin Öner'i ziyaret etti (01.10.2021)

Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Kars-Ardahan-Iğdır (KAİ) Dernekler Federasyonu Başkanı İrfan Koç ile beraberindeki heyetler, Valimiz Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

OSMANGAZİ, BURSA (Habermetre) - Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Kars-Ardahan-Iğdır (KAİ) Dernekler Federasyonu Başkanı İrfan Koç ile beraberindeki heyetler, Valimiz Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Bölgeyle ilgili gelişmelerin konuşulduğu ziyarette Valimiz Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Dündar ve Federasyon Başkanı Koç'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, yöresel Damal Bebeği hediye etti.

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Haber: Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve KAİ Dernekler Federasyonu Başkanı İrfan Koç, Valimiz Hüseyin Öner'i ziyaret etti (01.10.2021) - Haberler
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