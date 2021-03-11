Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Eskişehir halkına davet
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Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Eskişehir halkına davet

11.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:48
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Eskişehir halkına davet

Eskişehir ziyaretinde tarihi bölgeleri gezen Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Eskişehirlileri Bursa'daki müzelere davet ederek özellikle panoramik müzeyi gezmelerini tavsiye etti.

Eskişehir ziyaretinde tarihi bölgeleri gezen Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Eskişehirlileri Bursa'daki müzelere davet ederek özellikle panoramik müzeyi gezmelerini tavsiye etti.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Eskişehir'e ziyarete geldi. Eskişehir'in tarihi mekanları, yapılan restorasyonlar, müze ve konakları yerinde incelemek üzere Odunpazarı bölgesinde, Osmangazi belediyesinin teknik kadrosu ile incelemelerde bulunan Dündar, Eskişehirlileri Bursa'daki müzelere davet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT ile TBMM de milletvekilliği döneminde de tanışan Mustafa Dündar önce belediye başkanını ziyaret etti. Bölge gezisinde Mustafa Dündar ve ekibine Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Demir ve OTG (Odunpazarı Tanıtım Grubu) adına Oral Büyüksarı eşlik etti.

Hediyeler verildi

Misafir Belediye Başkanı Dündar'a Aytmatov Müze kafede Kırgız kaftanı hediye edildi. Dündar, gezi ve inceleme sonrasında Tarihi Kum Kahvecisinde özel sunum kahve içti ve 'ATAM Köşesi'nde hatıra fotoğrafları çekildi. Başkan Yardımcısı İlknur Demir tarafından misafir başkana Tarihi Kum Kahve hediye seti takdim edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Eskişehirlileri de Bursa'ya davet ederek, özellikle panoramik müzeyi gezmelerini tavsiye etti. - ESKİŞEHİR

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Eskişehir halkına davet
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Eskişehir halkına davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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