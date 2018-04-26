Bursa OSB ve BOSİAD'dan Kan Bağışı

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) ve Kızılay Bursa Şubesi tarafından sanayi bölgesinde çalışanlara yönelik kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. 24 Nisan tarihinde BTSO Hizmet Binası'ndaki kan bağışı kampanyasına 20 firmadan 120 çalışan destek verdi.

Kampanyaya katılan BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Parseker yaptığı açıklamada, "Bu kampanyayı düzenlemedeki amacımız, çalışanlarımızı kan bağışı konusunda bilinçlendirmek, kan bağışı bilincini artırarak onların düzenli kan vermelerini sağlamaktır. Sağlıklı bir yaşam için kan vermek büyük önem taşıyor. Kana ne zaman ve kimin ihtiyacı olacağını bilemeyiz, bu yüzden kampanyaya katkı koyan firmalarımıza ve kan bağışında bulunan tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.