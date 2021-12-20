BURSA ORTAÖĞRETİM KİTAP YAZMA KOMİSYONUNDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERE 'TEŞEKKÜR BELGESİ'

BURSA (Habermetre) - Bursa Ortaöğretim Kitap Yazma Komisyonunda görev yapan öğretmenlere Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığınca hazırlanan Teşekkür Belgeleri, Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen törenle verildi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Arslan, kitap yazım komisyonunda görevli öğretmenler ile kitap yazım çalışmalarına katkı sunan üniversitelerin öğretim üyeleri katıldı.

Kitap yazma komisyonunda görev alan öğretmenlere yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sunarak sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, " Bursa'da kitap yazma komisyonun çok kıymetli çalışmaları var. Üniversite hocalarımızın da koordinatörlüğünde güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmalara katkı sunan herkesi kutluyorum. Hayatımızı bir eserle taçlandırdığımızda o zaman hayatımızın da bir anlamı oluyor. Gençlerimizin okuyarak istifade ettikleri bir eser bırakmak, öğrencilerimizin geleceğini şekillendirmelerinde gerekli olan öğretilere katkıda bulunmak, onlara bu anlamda bir iz bırakmak çok kıymetli. Bursa'nın bu alandaki başarısının ilerleyen günlerde de katlanarak artmasını temenni ediyorum. " dedi.

Törende konuşan Bursa Kitap Yazma Komisyonları İl Koordinatörü Talip Aydemir: "Yürüttüğümüz çalışma özveriyle yürütülen oldukça kıymetli bir çalışma. Bursa'da bu konuda güzel bir ekip çalışması içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere her konuda destek olan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, ilçe koordinatörlerimize, komisyon başkanlarımıza, editörlerimize, üniversite hocalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Tören sonunda komisyonda görevli öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi.

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