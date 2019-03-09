Bursa - Orman Ürünleri Fabrikasının Silosunda Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının silosunda yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Orman Ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın silosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının patlama riski bulunan siloda çıkmasından dolayı, ekipler yangına kontrollü bir şekilde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA