Bursa Orman Bölge Müdürü Ülküdür, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti - Haberler
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Bursa Orman Bölge Müdürü Ülküdür, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti

Bursa Orman Bölge Müdürü Ülküdür, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

BURSA (AA) - Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Pazaryeri Belediyesinde gerçekleşen ve belediyesi meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretin ardından AA muhabirine konuşan Başkan Tekin, "Sayın Ülküdür'ün ziyaretinde Bozcaarmut ve Esere göletlerinin turizme kazandırılması için hazırlanacak projelerimizi görüştük. Yararlı bir görüşme oldu. Ziyaretlerinden dolayı sayın bölge müdürü Ülküdür'e teşekkür ederim." dedi.

Tekin, Bölge Müdürü Ülküdür'e Pazaryeri Kınık Köyü'ne has toprak kahve fincan seti hediye etti.

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AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

Zekiye Tekin, Bursa, Güncel, Haber

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