: Bursa Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara fidan dağıttı

31.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:16

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yeni yılı fidan dikerek karşılamayı teşvik etmek için ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

Müdürlüğe bağlı 3 il ve 4 işletmede "Ağaç kesme, fidan dik" temalı kampanya başlatıldı.

Halkın ilgi gösterdiği uygulamanın dağıtım noktalarından biri, Bursa'daki Kent Meydanı olarak belirlendi.

Orman Bölge Müdürlüğünce son bir haftada yılbaşı dolayısıyla fıstık çamı ve mazıdan oluşan 10 bin fidan dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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