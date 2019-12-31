Bursa Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara fidan dağıttı
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara fidan dağıttı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yeni yılı fidan dikerek karşılamayı teşvik etmek için ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

31.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:16
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara fidan dağıttı

Orman Bölge Müdürlüğü yeni yılı fidan dikerek karşılamayı teşvik etmek için ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

Müdürlüğe bağlı 3 il ve 4 işletmede "Ağaç kesme, fidan dik" temalı kampanya başlatıldı.

Halkın ilgi gösterdiği uygulamanın dağıtım noktalarından biri, Bursa'daki Kent Meydanı olarak belirlendi.

Orman Bölge Müdürlüğünce son bir haftada yılbaşı dolayısıyla fıstık çamı ve mazıdan oluşan 10 bin fidan dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bursa Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara fidan dağıttı
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