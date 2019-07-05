BURSA 'Orkestra'da sertifika heyecanı

'Orkestra'da sertifika heyecanı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 180 sanatsevere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını verdi.

Bursa'yı geleceğe taşıyan yatırımlara imzasını atarken aynı zamanda kentte yaşayan her yaştan vatandaşa yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tarafından, konservatuar bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eğitimleri gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 180 sanatseverin heyecanına ortak oldu. Başkan Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nda düzenlenen ve müzik dinletisiyle de renklenen törende, kursiyerlere sertifikalarını verdi.

EĞİTİMLER SAYESİNDE 2 BİNİ AŞKIN MÜZİKSEVERE ULAŞILDI

Sanatseverlerin sevincini paylaşan Başkan Aktaş, 'Bursa'da, 1936 yılında Bando, 1983 yılında Türk Sanat Müziği, 1992 yılında Türk Halk Müziği, 2013'de Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve 2016'da kurulan Karagöz Halk Dansları Topluluğu ile şehrin kültür ve sanat hayatına yön veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, güzel organizasyonlara imza atıyor' diyerek çalışmalara emek verenleri tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü'nün verdiği eğitimlerle bugüne dek 2 bini aşkın müziksevere ulaştığını söyleyen Aktaş, periyodik konserlerle binlerce insana ulaşıldığını, böylece de Türk Müziği'nin daha fazla tanıtılmasının amaçlandığını anlattı.

Başkan Aktaş, 252 saatlik eğitim sonucu her seviyeyi başarı ile bitiren öğrencilerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden onaylı bitirme belgesini almaya hak kazandığını belirterek, '2018-2019 eğitim döneminde, 13-65 yaş arası kayıtlı 541 öğrenci, çocuk korosunda ise 62 öğrenci eğitimlerine devam ediyor. 2019 yılı kayıtlarına göre de 4. seviyeden 41 öğrencimiz mezun olacak. Bu yıl itibariyle Türk Sanat Müziği bölümünde 100, çocuk korosunda 30 öğrenci ile Türk Halk Müziği bölümünde 80 ve çocuk korusunda 32 öğrenci eğitim aldı. Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'nda da 90 öğrenciye eğitim verildi' şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL TANITIMA KATKI SAĞLADI

Bursa'da Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin yaşatılması adına verilen emeğin çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinden yana olduğunu kaydetti. Başkan Aktaş, konuşmasının ardından, eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümü öğrencilerine sertifikalarını verdi, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: DHA