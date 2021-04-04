BURSA ÖNÜNDEN GEÇTİĞİ İŞ YERİNİN TABELASINI SÖKÜP, PARÇALADI
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BURSA ÖNÜNDEN GEÇTİĞİ İŞ YERİNİN TABELASINI SÖKÜP, PARÇALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişinin önünden geçtiği bir iş yerinin tabelasını söküp, parçaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişinin önünden geçtiği bir iş yerinin tabelasını söküp, parçaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta ilçenin Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yanında arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada önünden geçtikleri bir iş yerinin tabelasını söküp, parçaladı. İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişiden birinin önünden geçtikleri iş yerini işaret ettiği, diğerinin ise bir anda tabelayı söküp, parçaladığı ve hızla uzaklaştığı görülüyor.

BURSA ÖNÜNDEN GEÇTİĞİ İŞ YERİNİN TABELASINI SÖKÜP, PARÇALADI
BURSA ÖNÜNDEN GEÇTİĞİ İŞ YERİNİN TABELASINI SÖKÜP, PARÇALADI
BURSA ÖNÜNDEN GEÇTİĞİ İŞ YERİNİN TABELASINI SÖKÜP, PARÇALADI
BURSA ÖNÜNDEN GEÇTİĞİ İŞ YERİNİN TABELASINI SÖKÜP, PARÇALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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