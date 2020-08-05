BURSA Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada
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BURSA Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada

Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kameradaBURSA'da sabah işe gitmek için servis bekleyen bir kişi, seyir halindeki dolmuşun üzerine geldiğini fark edince yola atladı.

BURSA Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada
05.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:21

Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada

BURSA'da sabah işe gitmek için servis bekleyen bir kişi, seyir halindeki dolmuşun üzerine geldiğini fark edince yola atladı. Yara almadan, ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yürekleri ağızlara getiren olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde, bu sabah saat 07.50 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek için servis aracını bekleyen bir kişi, servisin üzerine doğru geldiğini fark etti. Servisin çarpmaması için yolun ortasına atlayan işçi, trafiğin ortasında kaldı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden servis sürücüsü kaldırımdaki bir tabelaya ve bariyerlere çarptı. Saniyelerle ölümden dönen ve kazayı ufak sıyrıklarla atlatan işçinin o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın meydana geldiği iş yerinde çalışan Cüneyt Kayabaşı ise, kazayı anlattı. Kayabaşı, dolmuş sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve servis bekleyen işçinin üzerine doğru sürdüğünü ifade ederek, işçinin kazayı ufak yaralarla atlattığını belirtti. Öte yandan kazayı atlatan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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