BURSA ÖĞRETMEN MUHABBET KUŞUNA YÜZLERCE KELİME ÖĞRETTİ

09.08.2019 13:42

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer(54), 'Paşa' isimli muhabbet kuşuna, yüzlerce kelime öğretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını da söyleyebilen muhabbet kuşu, şarkı seslendirip, dua da okuyabiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 33 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Recep Uzer, 7 aydır evinde beslediği 'Paşa' adını verdiği muhabbet kuşu ile adeta arkadaş oldu. Uzer, omzundan ayrılmayan Paşa'ya yüzlerce kelime öğretti. Paşa, 'Recep Tayyip Erdoğanö, 'Şehitler ölmez vatan bölünmezö, 'Bismillahö, 'Kıskananlar çatlasınö, 'Maşallahö, 'Sübhanallahö, 'Recep hoca korkuyorum, gelö, 'Sevmiyor musun, sen beniö, Bana çay, sana yokö, 'Şımarıkö, Sessiz ol çocuk uyuyorö,''Beni de götürö, 'Ben de geleceğimö diyebiliyor.

Öğretmen Recep Uzer, '33 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır çocuklara okuma-yazma öğretiyorum. Hayvanları seven biriyim. Yedi ay önce yeni doğmuş olan kuşu satın aldım.

Önce 35 kelime öğrendi. Sonra 70 kelimeye çıktı. Günümün çoğu, Paşa'yla evde geçiyor. Yanımdan ayrılmıyor. Evladım gibi oldu. Yaşam süresi 15 yılmış, 15 yıl boyunca yanından ayrılmayacağımö dedi.

Kaynak: DHA