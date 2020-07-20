BURSA Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti

Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar ettiBURSA'da Ramazan Arı (30), 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfekle ateş açıp, merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

BURSA Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti
20.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:38

Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti

BURSA'da Ramazan Arı (30), 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfekle ateş açıp, merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Daha sonra kendi iş yerine giden Arı, kafasına ateş ederek, yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi 2'nci Kasapoğlu Sokak'ta bulunan Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Ramazan Arı, otomobiliyle merkezin olduğu sokağa geldi. Ardından da otomobilinden inip, pompalı tüfeği ile merkeze ateş etmeye başladı. Daha sonra içeri giren Arı, rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu ile çalışan Ayten Yukarı'ya ateş etti. Arı, otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Merkezde bulunan çalışanlar ve çocuklar, binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİ

Kaçtıktan sonra Osmangazi ilçesi Tabakhaneler bölgesinde bulunan, kendisine ait hurda deposuna giden Ramazan Arı, burada pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı Dünya
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı Güncel
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak Güncel
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı
Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Mehmetçik'in başarılı 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sıla Hande Yener Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Selçuk İnan Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Avrupa Ak Parti Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: BURSA Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 23:02:18. #1.15#
title