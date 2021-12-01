İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü.

İnegöl'ün Boğazova bölgesinde Kar yağışı etkili oldu. Ormanlık alanlar beyaza büründü. Muhteşem manzara drone ile havadan görüntülendi. Kar manzarası görenleri mest etti.