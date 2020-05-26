Bursa'nın yolları yeniden hayat buldu
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Bursa'nın yolları yeniden hayat buldu

Bursa'nın yolları yeniden hayat buldu Bursa'nın yolları bakım yapılarak yenilendi Bursa'da trafik yoğunluğu yüzünden yıllardır bakımları yapılamayan yollar, sokağa çıkma yasakları sayesinde konfora kavuştu.

26.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:05

Bursa'nın yolları yeniden hayat buldu

Bursa'nın yolları bakım yapılarak yenilendi

BURSA - Bursa'da trafik yoğunluğu yüzünden yıllardır bakımları yapılamayan yollar, sokağa çıkma yasakları sayesinde konfora kavuştu. Sadece sokağa çıkma yasaklarında yapılan çalışmalarla bugüne kadar 28 kilometrelik güzergah, yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek sil baştan yenilendi.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat verdi. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan illerde 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin mümkün olmadığı tüm ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarını arife ve Bayram günlerinde de sürdürdü. Son 6 haftalık periyotta Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile Gökdere - Acemler arasında yıllardır bakımları yapılamayan yollar sil baştan yenilendi. Geçtiğimiz hafta sonu Merinos - Gökdere arası geliş istikameti yenilenen Ankara yolunun aynı güzergahdaki gidiş istikameti de bayram tatili boyunca devam eden çalışmalarla Bursa'ya yakışır bir hale getirildi. arife gecesi yasağın başladığı ilk dakikalarda sahaya inen ekipler tarafından yenilendi. Sadece sokağa çıkma yasaklarında yapılan çalışmalarla bugüne kadar 28 kilometrelik güzergah, yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek sil baştan yenilendi.

Emeğimize değdi

Belediyecilik hizmetleri açısından Mart ayının ikinci haftasında başlayan pandemi sürecini değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem sosyal hizmetler hem de rutin belediyecilik anlamında iyi bir sınav verdiklerini söyledi. Büyükşehir olarak salgının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon ve süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal yardım konularına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Ancak sağlık açısından alınan tüm tedbirlere rağmen hayat tüm hızıyla devam ediyor. Bu nedenle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarını çok iyi değerlendirip, yıllardır müdahale edilemeyen ana arterleri sil baştan yeniledik. Bu süreçte normalde aylarca sürecek çalışmaları gece gündüz çalışarak kısa sürede tamamladık. Ekiplerimiz büyük emek harcadı ancak emeklerimize değdi. Ben bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'nın yolları yeniden hayat buldu

Kaynak: İHA

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