Bursa'nın yerel lezzetini sofralara ulaştıran İlka Şekerleme, büyümeye devam ediyor

BURSA (İHA) - Kardelen ve Yaylacık markaları ile iç pazara, Cardelion markasıyla da dış pazara kestane şekerini üreten İlka Şekerleme, şube sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşıyor. Halen Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 23 şubesinde kestane şekerini sofralara ulaştıran İlka Şekerleme, 24. Şubesi'ni Demirtaş'taki Parkur AVM'nin yanında hizmete açtı.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, açılışta yaptığı konuşmada, Bursa'nın yerel lezzetini hem yurtiçinde hem yurt dışında şubeler ve temsilcilikler aracılığı ile milyonlarca kişiye ulaştırdıklarını söyledi. Kestane Şekeri dendiğinde akla Bursa'nın geldiğini hatırlatan Akgün, pazara 30'un üzerinde ürün sunarak, Bursa ve ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını vurguladı. Damaklarda eşsiz bir tat bırakan kestane şekerini daha geniş kitlelere ulaştırarak Bursa'nın ve Türkiye'nin adını tüm dünyaya tanıttıklarını belirten Mümin Akgün, İlka Şekerleme olarak büyüme yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, konuşmasında pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yatırımlara devam ederek üretimi artırma yoluna gittiklerini de kaydetti. İlka Şekerleme'nin yurtdışında da temsilcilikleri aracılığı kestane şekerini tüketicilerin beğenisine sunduğunu ifade eden Akgün, şunları söyledi;

"Ürünlerimizi yurt içinde yüzlerce satış noktasında ve mağazalarımızda tüketicilere ulaştırıyoruz. Son iki yılda pandeminin olumsuz etkilerine rağmen ihracatımıza ve şube açılışlarına devam ettik. Bugün 24 şubemizin açılışını yaparak hizmet halkasını daha da genişlettik. Hijyenik ve modern üretim tesislerimizde kalite ve lezzetinden ödün vermediğimiz ürünlerimize her geçen gün ilginin artması, bizi daha çok motive ediyor. Şube sayısını artırmaya yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

24. şubenin açılışı, firma yetkilileri, çalışanlar ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. Açılışa katılan davetlilere kardelen kestane şekeri ikram edildi. - BURSA