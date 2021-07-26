Bursa'nın yeni rengi: Yaban mersini
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'nın yeni rengi: Yaban mersini

Bursa'nın yeni rengi: Yaban mersini
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Bursa'da düzenlenen şenlikte bu kez yaban mersini hasadı yapıldı.

Bursa'da düzenlenen şenlikte bu kez yaban mersini hasadı yapıldı. Yıllık ortalama 264 tonla üretimde önemli bir başarı yakalayan Bursalı çiftçiler önümüzdeki sezon için de hedef büyüttü. Gıda sektöründe hammadde olarak yoğun talep gören yaban mersininin kilo fiyatı 180 liraya kadar çıkıyor. Haber: Bursa İl Enformasyon - Kamera: Bilgin ÇALIŞKAN - Fotoğraf: Orhan KAĞITÇI

Orhaneli'de yaban mersini şenlikle hasat edildi, yüksek verim üreticiyi sevindirdi.

Meyveciliğin önemli merkezlerinden Bursa'da yaban mersini hasat şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, bakanlık destekleri ve projelerle üretimin her yıl arttığını belirtti.

Aygül, "Yaban mersini üretimimiz ilimizde günden güne artıyor. Bu sene Bakanlığımızdan sağladığımız proje ile Orhaneli ve Orhangazi İlçelerimizde üretimi daha da arttıracağız. Ülkemizde yaklaşık 1. 287 ton yaban mersini üretiliyor. Bu üretimin 264 tonu Bursa'da üretiliyor. İlimiz Türkiye'de yaban mersini ekimi bakımından ilk sırada, ürün verimi açısından da 2. sırada yer almakta. Türkiye toplam yaban mersini üretiminin yüzde 20'si Bursa'dan karşılanıyor. Yaban mersini yetiştiriciliğinde en önemli nokta toprağın Ph derecesi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dekara yaklaşık yılda 800 kg ile 1 ton arasında ürün alınabiliyor. Burada, yaban mersini kooperatif başkanımız ile konuştuğumuzda ürünün üreticiden toptan olarak 60 TL'ye alındığını öğrendik. Bu çiftçi için çok önemli bir gelir. Yaban mersini gıda sanayisi içinde çok önemli. Dondurulmuş gıda, dondurma sanayide kullanılıyor. İlimiz bu anlamda da önemli bir dondurulmuş gıda merkezi. Bu ürünleri arttırmamız lazım. Bu konuda tüm kurumlar olarak iş birliği halindeyiz. " dedi.

Çiftçilerle birlikte yaban mersini hasadı yapan Aygül, meyveye iç ve dış pazardan yoğun talep olduğunu dile getirdi.

Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ahmet Kahrıman'ın bahçesinde düzenlenen hasat etkinliğinde İl Müdürü Hamit Aygül ve beraberindeki heyet Çivili Mahallesindeki üreticilerin taleplerini dinledi. bursa orhaneli yaban mersini hasat şenliği tarım ve orman

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Can Bartu Serdar Aziz Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'nın yeni rengi: Yaban mersini - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 18:23:01. #1.16#

title