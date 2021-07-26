Bursa'nın yeni rengi: Yaban mersini

Bursa'da düzenlenen şenlikte bu kez yaban mersini hasadı yapıldı.

Bursa'da düzenlenen şenlikte bu kez yaban mersini hasadı yapıldı. Yıllık ortalama 264 tonla üretimde önemli bir başarı yakalayan Bursalı çiftçiler önümüzdeki sezon için de hedef büyüttü. Gıda sektöründe hammadde olarak yoğun talep gören yaban mersininin kilo fiyatı 180 liraya kadar çıkıyor. Haber: Bursa İl Enformasyon - Kamera: Bilgin ÇALIŞKAN - Fotoğraf: Orhan KAĞITÇI

Orhaneli'de yaban mersini şenlikle hasat edildi, yüksek verim üreticiyi sevindirdi.

Meyveciliğin önemli merkezlerinden Bursa'da yaban mersini hasat şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, bakanlık destekleri ve projelerle üretimin her yıl arttığını belirtti.

Aygül, "Yaban mersini üretimimiz ilimizde günden güne artıyor. Bu sene Bakanlığımızdan sağladığımız proje ile Orhaneli ve Orhangazi İlçelerimizde üretimi daha da arttıracağız. Ülkemizde yaklaşık 1. 287 ton yaban mersini üretiliyor. Bu üretimin 264 tonu Bursa'da üretiliyor. İlimiz Türkiye'de yaban mersini ekimi bakımından ilk sırada, ürün verimi açısından da 2. sırada yer almakta. Türkiye toplam yaban mersini üretiminin yüzde 20'si Bursa'dan karşılanıyor. Yaban mersini yetiştiriciliğinde en önemli nokta toprağın Ph derecesi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dekara yaklaşık yılda 800 kg ile 1 ton arasında ürün alınabiliyor. Burada, yaban mersini kooperatif başkanımız ile konuştuğumuzda ürünün üreticiden toptan olarak 60 TL'ye alındığını öğrendik. Bu çiftçi için çok önemli bir gelir. Yaban mersini gıda sanayisi içinde çok önemli. Dondurulmuş gıda, dondurma sanayide kullanılıyor. İlimiz bu anlamda da önemli bir dondurulmuş gıda merkezi. Bu ürünleri arttırmamız lazım. Bu konuda tüm kurumlar olarak iş birliği halindeyiz. " dedi.

Çiftçilerle birlikte yaban mersini hasadı yapan Aygül, meyveye iç ve dış pazardan yoğun talep olduğunu dile getirdi.

Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ahmet Kahrıman'ın bahçesinde düzenlenen hasat etkinliğinde İl Müdürü Hamit Aygül ve beraberindeki heyet Çivili Mahallesindeki üreticilerin taleplerini dinledi. bursa orhaneli yaban mersini hasat şenliği tarım ve orman

Kaynak: Habermetre