Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında
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Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | Güncel

Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın yaban hayatını gözlem altına aldı.

Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında

BURSA - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın yaban hayatını gözlem altına aldı. Bursa genelinde yaban hayatının kayıt altına alınması ve envanter çalışmalarına esas teşkil etmek üzere fotokapanlarla yaban hayvanlarını izleyen ekipler uzun aradan sonra Bursa'da görülmeyen hayvan türlerini de görüntülemeyi başardı.

Bursa ve ilçelerinde 11 farklı alanda 30'u aşkın fotokapanla yürütülen çalışmayla öncelikle Bursa'nın mevcut yaban hayatı popülasyonunun tespitinin yapılması hedefleniyor. Elde edilecek veriler neticesinde ise tür bazında yıllara yaygın olarak izleme çalışmalarına devam edilecek. Yürütülen fotokapan çalışmasıyla, bir ayağı kopmuş anne ayı ve üç yavrusu, avının peşinden giden çakal, sisli havada avlanan kurt, tilki, porsuk, yaban domuzu, karaca, kızıl geyik ve yaban kedisi görüntüleri elde edildi. Uzun süredir Bursa'da görülmeyen Karaca'ya İnegöl'deki dağlık alanda rastlanırken, Bursa'da uzun bir aradan sonra ilk kez yaban kedisi görüntülendi.

Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında
Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında
Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında
Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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