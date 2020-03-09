Bursa'nın üreten kadınları Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde buluştu
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Bursa, Güncel

Bursa'nın üreten kadınları Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde buluştu

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üreten kadın kooperatif ve derneklerinin katılımıyla program düzenlendi.

09.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:02
Bursa'nın üreten kadınları Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde buluştu

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üreten kadın kooperatif ve derneklerinin katılımıyla program düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki etkinlikte konuşan İl Müdürü Hamit Aygül, üreten kadınların emeklerini takdir etmek ve onların tanınırlıklarını artırmak amacıyla bu programın düzenlendiğini söyledi.

Aygül, tarım sektöründe istihdamın yarıya yakınını kadın nüfusun oluşturduğunu ve kadınların tarımsal işlerde üreten, değerlendiren, pazarlayan ve ayrıca aileyi bir arada tutan en önemli aktör olduğunu ifade etti.

Yapılan çalışmalarla kadın üretici dernekleri ve kooperatiflerin sayısının Türkiye'de giderek arttığını belirten Aygül, "İlimizde üretici kadın dernek ve kooperatiflerinin yaptıkları başarılı girişimcilik örnekleri mevcuttur. İlimizde 2020 Şubat ayı itibarıyla 7 kadın kooperatifi 66 kadın derneği bulunmaktadır. Kadınlar için emeklerini ürüne dönüştürüp piyasa sunabilecekleri bir alan yaratılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kooperatif ve dernek başkanlarına teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından konuklar kadın kooperatifleri ve derneklerinin açtığı stantları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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