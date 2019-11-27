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Bursa’nın turizm, ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerine Ankara desteği

2 yılda toplam 606 milyon 700 bin liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle turizm yatırımlarını özel sektör eliyle sürdüreceklerini açıkladı.

27.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:23
Bursa’nın turizm, ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerine Ankara desteği

2 yılda toplam 606 milyon 700 bin liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı , özellikle turizm yatırımlarını özel sektör eliyle sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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