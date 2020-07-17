Bursa'nın 'Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi' şekilleniyor
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Bursa'nın 'Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi' şekilleniyor

Bursa'nın 'Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi Çalıştayı' Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından online olarak düzenlendi.

Bursa'nın 'Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi' şekilleniyor
17.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:49

Bursa'nın 'Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi Çalıştayı' Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından online olarak düzenlendi.

Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa ilinin belediyeleri tarafından oluşturulan "Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği" işbirliği ile turizm sektöründeki tüm paydaşların katkılarıyla Bursa'nın uluslararası bir cazibe merkezi olması amacıyla yürütülen Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi çalışması kapsamında düzenlenen online çalıştaya yoğun ilgi oldu.

"Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi" için turizm sektöründeki paydaşların katılımıyla düzenlenen online çalıştayın açılış konuşmalarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim gerçekleştirdi. Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi çalışması kapsamında düzenlenen online çalıştayda konuşan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş, "Her koşulda Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Hepimizin ortak paydası olan Bursa her alanda Türkiye'nin önde gelen marka şehirlerinden biridir. Tarih kültür ve turizm şehri olan Bursa'nın bu alanlardaki birikimi ve potansiyelini değerlendirmek bakımından üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu önemli toplantının düzenlenmesinde emeği geçen BEBKA ve diğer paydaşları tebrik ediyorum" dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise, "Bursa'nın uluslararası bir cazibe merkezi olması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında geliştirilen bu projeye destek sağlayan herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bursa'mız, turizmden kültüre, sanayiden tarıma kadar birçok alanda önemli bir dünya şehridir. Bursa için her alanda çalışmalarımız sizlerin destek ve katkıları ile devam ediyor. Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi Çalıştayından çıkacak sonuçların şehrimiz için faydalı projeler olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Bursa'nın uluslararası bir cazibe merkezi olması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında geliştirilen strateji ve görsel kimlik proje koordinatörleri Emrah Yücel ve Nazlı Kayı tarafından katılımcılara sunuldu. Çalıştayın ikinci bölümünde katılımcıların Bursa'nın daha etkin tanıtılabilmesi için yürütülmesi gereken faaliyetlerle ilgili görüşleri alındı. Çalıştayda toplanan görüşler ve Bursa ile benzer özellikler taşıyan ve şehir markalaşması anlamında başarılı örneklerin incelendiği kıyaslama çalışması neticesinde Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi Eylem Planı hazırlanacak.

Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi Çalıştayına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter İsmail Gerim, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BESOB Başkanı Arif Tak, TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun ile turizm sektöründeki paydaşlar ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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