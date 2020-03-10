Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında - Haberler
Bursa, Yerel

Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında

Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ağırladı.

10.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:23
Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında

Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında

BURSA - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ağırladı.

Heykel'deki tarihi başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Bursa'nın kültür, sanat ve gastronomi alanındaki potansiyeli değerlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Yavuz'la Bursa'yı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Buluşmada gerekli değerlendirmelerin yapıldığını, planlama aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesi noktasında Ankara'da bazı girişimlerinin olacağını belirten Başkan Aktaş, "Sayın bakan yardımcımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz uygulamaların Bursamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise Bursa'nın kültür ve turizm, özellikle gastronomi alanında farklı konumda bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Başkan Aktaş'ı ziyaret ettiklerini ve yapılacak işler noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bakanlık olarak, güzide şehrimiz Bursa'nın her daim yanındayız. Burada, oldukça yüksek potansiyel var. Bakanlığımızın ve Büyükşehir'in koordinatörlüğünde, var olan değerlerin turizm ekonomisine dönüşeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Başkanı Alinur Aktaş, günün anısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a Koza Han işlemeli ipek tablo hediye etti.

Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Charles Michel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Dilek Yaman Sinan Akçıl Muhterem Nur
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 13:57:09. #1.15#