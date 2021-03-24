Bursa'nın turizm portalı yayında

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür, sanat ve turizm unsurlarının tanıtılması amacıyla geliştirilen www.bursa.com.tr web sitesi yeni ara yüzü, yeni içerikleri ve daha erişilebilir fonksiyonları ile güncellendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür, sanat ve turizm unsurlarının tanıtılması amacıyla geliştirilen www.bursa.com.tr web sitesi yeni ara yüzü, yeni içerikleri ve daha erişilebilir fonksiyonları ile güncellendi.

Türkçe, İngilizce ve Korece dillerinde yayınlanan web sitesi sayesinde, Bursa'nın gezi rotaları, tarihi mekanları, müzeleri, geleneksel el sanatları, festivalleri, kültürel etkinlikleri, kültür merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, yerel lezzetleri ve lezzet durakları, doğal güzellikleri ile termal değerleri tek bir platformda toplandı. Macera sporu aktiviteleri, piknik alanları ve parklar ile ulaşım imkanları, turizm haritaları, konaklama, rehberlik hizmetleri, turist bilgilendirme noktaları, tanıtım videoları, sanal tur uygulamaları gibi turistin doğrudan bilgi sağlayabileceği veriler de web sitesine yüklendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın girişimi ile yapılan çalışma kapsamında web sitesi, kentin tanıtımı ve turizme odaklandı. Yapılan çalışma ile 660 sayfa yeni içerik, 2.791 adet fotoğraf, 17 farklı tanıtım filmi, 2 farklı kategoride 13 farklı kültür, tarih ve doğa rotası, 21 farklı kategoride Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal alanlarının tanıtımının yapıldığı 515 farklı mekan, 117 farklı içerikten oluşan geleneksel el sanatları, yerel lezzetler, festivaller ve etkinliklerin tanıtımının yapıldığı içerikler ile 15 farklı konuda doğrudan turistin Bursa'daki seyahatini kolaylaştırmaya yönelik hazırlanan içerikler www.bursa.com.tr web sitesi ile kullanımına sunuldu.

Web sitesinin mobil uygulamasının da geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, web sitesi ve mobil uygulamanın farklı dillerde de kullanımına olanak sağlayacak altyapıyı hazırlıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı