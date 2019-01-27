Bursa'nın turizm değerleri açığa çıkıyor...625 yıllık Issız Han otel konseptinde turizme açıldı

Esgin: "Bursa'nın turizm değerlerini dünyaya tanıtacağız"

BURSA - Karacabey'de Selçuklu ve erken Osmanlı mimarisinde 1394 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Issız Han, butik otel konseptinde yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa'mızın turizm değerlerini dünyaya tanıtacağız" dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Gölkıyı Mahallesinde, Uluabat Gölü'nün kuzey sahilinde bulunan 625 yıllık Issız Han, restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanarak butik otel konseptinde turizme açıldı. Hollanda, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya'dan yabancı turistlerin yanı sıra Türkiye'nin pek çok şehrinden yerli turistlerin de ilgi gösterdiği tarihi otelde incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Issız Han İşletmecisi Ümera Oral'dan bilgi aldı.

Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki halk buluşmaları sonrasında Gölkıyı Mahallesinde bulunan Issız Han'ı ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Tarihi İpek yolu üzerinde Yıldırım Beyazıd Han tarafından Ulucamii'den 5 yıl önce yaptırılan Issız Han, yerden ısıtmasından pencerelerine kadar kendi döneminde pek çok yeniliklere imza atarak bugünlere kadar ulaşmıştır. Uluabat Gölü'nün kuzey sahilinde Issız Han'ın bulunduğu bölgemizin dört bir tarafı Eski Karaağaç Leylek Köyü, Kuş Cenneti, Karacabey Longoz, Ihlamur ve Defne Ormanları, Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi ve Gölyazı gibi doğal güzellikleriyle ülke ve dünya turizmine açılmayı bekliyor. TÜRSAB ile birlikte önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en büyük tur operatörlerini Bursa'da ağırlayacağız. Bursa bir taraftan sanayide ekonominin çok önemli bir şehri, diğer taraftan tarım ve tarıma dayalı sanayide öncü bir şehir, bununla birlikte önemli bir turizm potansiyelini sahip bir şehir. Tüm bunlara bakıldığında ülkemizin 2023 hedeflerinden bahsedildiğinde Bursa'yı göz ardı edemeyiz" dedi.

Tarım, turizm ve teknolojiyi ele aldıkları 3T vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "3T vizyonunda yer alan turizm konusunda bölgemizin turizm değerlerini açığa çıkarmayı sürdürüyoruz. Eski Karaağaç Leylek Köyü, Ulaabat Gölü, Kuş Cenneti, Karacabey Harası, Longoz, Ihlamur ve Defne Ormanları, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu ile keşfedilmeyi bekleyen doğal harikalar Karacabey'de eskiden kervansaray olarak hizmet vermiş ve yıllarca mezbelelik olarak atıl vaziyette duran Issız Han, ciddi bir yatırımla bugünkü butik otel konsepti haline gelmiştir. Issız Han'ın Karacabey'in turizm ataklarında önemli bir istasyon olacağına inanıyorum. Issız Han'ı öncelikle Karacabeyli ve Bursalı hemşehrilerim ile ülkemizin pek çok bölgesindeki yerli turistlerimizin görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA