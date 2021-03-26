Bursa'nın tescilli lezzeti kestane şekeri üreticileri satışlarını e-ticaretle artıracak
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Bursa'nın tescilli lezzeti kestane şekeri üreticileri satışlarını e-ticaretle artıracak

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi
Bursa'nın tescilli lezzeti kestane şekeri üreticileri satışlarını e-ticaretle artıracak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret belgesi verilen Bursa kestane şekeri üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan satışlarını e-ticaretle yükseltmeyi hedefliyor.

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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret belgesi verilen Bursa kestane şekeri üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan satışlarını e-ticaretle yükseltmeyi hedefliyor.

Kentteki yaklaşık 40 üretici, sonbaharda hasat edilen kestaneyi Bursa'nın yanı sıra Aydın, Yalova, Kütahya, Balıkesir, Kocaeli, İzmir, Manisa ve Çanakkale gibi illerden temin ediyor.

Şerbetli kazanlarda kaynatılarak yapılan, çikolatalısı ve cevizlisi de ilgi gören kestane şekeri, kavanozlarda ya da hediyelik paketlerde satışa sunuluyor.

Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka tattığı lezzetler arasında yer alan kestane şekeri satışları özellikle son 1 yılda Kovid-19 salgını nedeniyle düştü. Bu noktada e-ticarete yönelen kestane üreticileri, Bursa'nın tescilli lezzetini internet üzerinden yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) kentteki kestane şekeri üreticilerini temsil eden 27. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mümin Akgün, AA muhabirine, 2018'de başlattıkları girişimin ardından yaklaşık 3 yılda kestane şekerinin coğrafi işaret tescilini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şartlara uyan kestane şekeri üreticilerinin ürünlerine coğrafi işaret logosunu koyabileceğini belirten Akgün, "Bununla ilgili BTSO, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversitelerin ilgili bölümleri her 6 ayda bir denetim yapacak. Şartların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecek." dedi.

"Coğrafi işaret ürünün tanıtımında önemli ölçüde etki edecek"

Akgün, Türkiye'de yıllık ortalama kestane rekoltesinin 60 bin tondan fazla, Bursa kestane şekerinin senelik üretiminin de 2-3 bin ton olduğunu anlattı.

Salgın nedeniyle internet satışına ağırlık verdiklerini bildiren Akgün, "Bu alandaki satışlarımız giderek artıyor. İnternet satışıyla ilgili tüketicinin kafasında ürünün sağlıklı olup olmadığı ve bozulup bozulmayacağı konusunda soru işareti var. Bunları endişe etmeden ürünü satın alabilirler. Tüketicilerden coğrafi işaret logolu ürünleri tercih etmesini istiyoruz. Çünkü internette çok kalitesiz ve ucuza ürünler satılabiliyor." diye konuştu.

Akgün, kestane rekoltesinde bu yıl ciddi azalma yaşandığını vurguladı.

Rekolte azlığının yanı sıra ambalaj maliyetlerinin artmasıyla ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirten Akgün, şunları kaydetti:

"Son dönemde çok zorluk çektik. Salgın nedeniyle ev ziyaretleri ve hediyeleşmeler azaldığı için satışlarımız düştü. Bu noktada e-ticaret devreye girdi. Genel anlamda bu mecrada satışımız fazla değil ama giderek artacağına inanıyoruz. Özellikle reklam çalışmalarıyla satışlarımızı daha da artıracağız. Coğrafi işaret de ürünün tanıtımında önemli ölçüde etki edecek. Bursa kestane şekerinin Avrupa ve dünyada daha fazla tanıtılması için çalışıyoruz. Bununla ilgili girişimlere başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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