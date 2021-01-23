Bursa'nın tarihi ve turistik mekanları, 117 ülkeden izlenebiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'nın tarihi ve turistik mekanları, 117 ülkeden izlenebiliyor

23.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:46
Bursa'nın tarihi ve turistik mekanları, 117 ülkeden izlenebiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Canlı Yayın Hizmeti" sayesinde kentin, tarihi ve turistik mekanları, başta Almanya, Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 117 ülkeden izlenebiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Canlı Yayın Hizmeti" sayesinde kentin, tarihi ve turistik mekanları, başta Almanya, Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 117 ülkeden izlenebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte hem şehir içi trafiğin görüntülenerek sürücülere yol durumu hakkında bilgi vermek hem de tarihi ve turistik mekanları tanıtmak amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 2012'de 2 kamerayla canlı yayın hizmeti başlatıldı.

Son olarak Uludağ'ın Sarıalan bölgesinin eklenmesiyle kentte kamera yerleştirilen yer sayısı 109'a ulaştı.

Dünyanın 117 ülkesinden ayda yaklaşık 2 milyon görüntülenme rakamına ulaşan yayınlar, Türkiye'nin yanı sıra sonra Almanya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirliklerinden yoğun olarak takip ediliyor.

Bu kapsamda en çok izlenen yerler; Uludağ, Teleferik Meydanı, Setbaşı Meydanı ve Osmangazi Metro istasyonu oldu.

Canlı yayınlarda ortalama kalış süresi ise 1 dakika olarak ölçüldü.

Ziyaretçilerin yüzde 80'inin sisteme mobilden giriş yaptığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Abdullah Avcı Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'nın tarihi ve turistik mekanları, 117 ülkeden izlenebiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 15:53:08. #1.15#
title