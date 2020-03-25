Bursa'nın tarihi pazarı bomboş kaldı Bursa'nın tarihi pazarı bomboş kaldı İşler durdu, pazarcılar müşteri bekliyor Türkiye'yi de etkileyen korona virüsü Bursa'da pazarları vurdu.

Bursa'nın tarihi pazarı bomboş kaldı

İşler durdu, pazarcılar müşteri bekliyor

BURSA - Türkiye'yi de etkileyen korona virüsü Bursa'da pazarları vurdu.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Bursa'nın meşhur Reyhan Pazarı tarihinin en boş gününü yaşadı. Pazarda 35 yıldır tezgah açan esnaf, pazarı ilk defa bu kadar boş gördüğünü söyledi. Daha evvel mal satmaya yetişemeyen pazarcılar, boş boş oturup bir biriyle sohbet ediyor. İşlerinin iyi gitmediğini belirten pazarcılar, belediyenin tezgah parası almamasını istedi.

Reyhan Pazarı'nda 35 yıldır sergi açtığını ifade eden Muammer Sönmez, "Bu pazarı hiç bu kadar boş görmemiştim. Pazarda kimseler yok. İnsanlar evlerinden dışarı çıkmıyor. Bizim de işlerimiz kötü, satış yapamıyoruz. Belediye tezgah parasını işler açılıncaya kadar ertelerse çok iyi olur" dedi.

Kaynak: İHA